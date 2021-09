Biasin: “Raspadori e le parole sull’Inter: il ragazzo dimostra due cose importanti”

Il noto giornalista di Libero commenta le dichiarazioni del baby attaccante del Sassuolo e della Nazionale

Direttamente dal suo profilo Twitter, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha detto la sua sulle parole di Giacomo Raspadori. Ecco il suo commento sull'attaccante, seguito anche dall'Inter in chiave mercato (già dalla scorsa finestra estiva): "Raspadori: “Non ho mai pensato di lasciare il Sassuolo. L’Inter? Sarei bugiardo se dicessi che non mi ha fatto piacere, ma c’è il momento giusto per ogni ambizione”.