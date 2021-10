Pif-Inter? Chi è Bin Salman: dal dipinto da 450 mln a politica e tante ombre

Arte, politica, tante ombre e ora il calcio. Il Newcastle, l’interesse per l’Inter e non soltanto. Mohammad Bin Salman, “il principe più spietato del mondo” secondo le pagine odierne di Libero, ha allacciato già da un anno i contatti per l’acquisizione del club nerazzurro. Contatti che - per il quotidiano che ieri ha lanciato l’indiscrezione - sono ancora in corso. Molto dipenderà anche dal tema stadio, che gioca un ruolo centrale nella trattativa tra il fondo Pif e Suning, controllante dell’Inter.