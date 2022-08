Pinamonti+Casadei, il lucchetto per Skriniar. L’Inter si difende dall’assalto del Psg

Andrea Pinamonti sarà presto un nuovo giocatore del Sassuolo. Accordo sui 20 milioni di euro, ma niente recompra per l'Inter. Il club nerazzurro ha un accordo sulla parola con gli emiliani che in caso di cessione del bomber sentiranno prima l'Inter. Dopo Pinamonti potrebbe partire anche Casadei.

Sul giovane centrocampista, classe 2003, si sta scatenando un'asta. Ci sono Nizza e Sassuolo, ma l'Inter attende un rilancio del Chelsea. I Blues dovrebbero presentare una nuova offerta di 15 milioni. Sarebbero così 35 i milioni ricavati dalle cessioni di Pinamonti e Casadei, un lucchetto per Skriniar per difendersi dall'ultimo assalto del Psg. Dalla Francia sono sicuri che lo slovacco è il primo obiettivo dei parigini e che ci sarà un ultimo tentativo. L'Inter sonda anche le piste per l'eventuale erede, tra questi anche Todibo per il quale il Nizza chiede tra i 20 e i 25 milioni. Una cifra proibitiva per le casse nerazzurre.