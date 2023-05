Volendam nel segno dell’Inter: Stankovic giocatore dell’anno, Oristanio miglior talento

Giornata di festa a Volendam: il club olandese ha festeggiato davanti ai propri tifosi la permanenza in Eredivisie, chiudendo la stagione con un successo per 3-2 contro l'Excelsior. Prima del match la scena gli applausi del Kras Stadion sono stati tutti per Filip Stankovic e per Gaetano Oristanio: i due prodotti del settore giovanile, entrambi classe 2002 ed entrambi al secondo anno in prestito in Olanda, sono stati premiati rispettivamente come miglior giocatore dell'anno e come miglior talento.