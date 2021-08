Cds – Inter, post-Lukaku: Correa e Zapata si complicano. “Si valuta quest’idea estera”

Le valutazioni in questo momento portano più all'arrivo di una prima punta di peso che possa alternarsi con Dzeko

Le energie dei dirigenti dell'Inter in queste ore si stanno concentrando sull'erede di Romelu Lukaku. Praticamente chiusa l'operazione Edin Dzeko, ora va trovato il vero titolare da affiancare a Lautaro Martinez. Questi i nomi valutati secondo il Corriere dello Sport: "Le valutazioni in questo momento portano più all'arrivo di una prima punta di peso che possa alternarsi con Dzeko. Il nome è quello di Duvan Zapata , ma la trattativa con l'Atalanta è complicata dal fatto che la Dea sta per perdere il sostituto "designato", quel Tammy Abraham che pare orientato a dire sì all'Arsenal. Senza un altro centravanti in mano, i Percassi difficilmente si faranno convincere a cedere il colombiano o, nella migliore delle ipotesi, alzeranno sopra quota 40-45 milioni le loro richieste.

Anche perché Duvan è finito pure nel mirino dell'Atletico Madrid che sta guardando in Italia per rinforzarsi. Scamacca, Petagna e Caicedo erano considerati come alternative low cost in caso di permanenza di Lukaku. L'Atalanta non intende neppure mettersi a sedere a un tavolo per Muriel, altro nome sul taccuino dei dirigenti di viale della Liberazione, mentre Correa è destinato a lasciare la Lazio che ha bisogno di monetizzare un addio importante. Trattare con Lotito è complicato, soprattutto dopo che Inzaghi non ha rinnovato e ha scelto l'Inter, ma Simone stravede per il Tucu. Ai dirigenti nerazzurri è stato proposto pure Martial, escluso dagli Europei dalla Francia e non più al centro dello United. E' idea che viene valutata", si legge.