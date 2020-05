La nuova Inter riparte da questo 5+3: ecco gli 8 prescelti da Conte. Conferma a sorpresa

In attesa di riprendere ad allenarsi in campo e di sapere se questa stagione potrà effettivamente concludersi, l’Inter lavora anche al futuro e alla prossima stagione. Conte è riuscito a creare un blocco di giocatori che vuole portare avanti nelle prossime stagioni. L’intento del tecnico e di Ausilio e Marotta è proprio quello di portare avanti questo progetto e confermare la maggior parte della rosa, per questo stanno lavorando ad alcune conferme.

Con D’Ambrosio e Candreva c’è già un accordo di massima per un rinnovo fino al 2022, accordo soltanto da ufficializzare.

Rinnovi

Ma i due giocatori italiani non saranno gli unici a prolungare la loro avventura all’Inter. I prossimi saranno Handanovic e Brozovic, due figure centrali del progetto nerazzurro. “Il portiere non terminerà la sua corsa nerazzurra nel 2021. La questione della sua successione è rimandata visto il rendimento alto e l’assenza di segnali di usura. Firmerà per altre due stagioni, per uno stipendio che non dovrebbe discostarsi troppo da quello attuale (3,2 milioni).

Ritocco verso l’alto in vista invece per Marcelo Brozovic, il cui legame attuale è di un anno più lungo (2022) e il cui ingaggio è di 3,5 milioni a stagione. Il croato è sempre al centro del progetto, la firma su un nuovo contratto potrebbe anche essere l’occasione per eliminare o alzare l’attuale clausola da 60 milioni di euro”, spiega Gazzetta.it.

Firmerà molto probabilmente anche il giovane Persyn col quale c’è già un accordo. Stessa sorte anche per Esposito che non appena compirà i 18 anni potrà firmare fino al 2025.