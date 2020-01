Inter, c’è il primo acquisto probabile per giugno. Riscatti: da Icardi in giù, lo scenario

Non c’è solo il mercato di gennaio nella mente dei dirigenti dell’Inter. I nerazzurri, infatti, sono pronti a cogliere le opportunità anche sul mercato di giugno, sia per quanto riguarda le uscite sia per quanto riguarda gli affari a costo zero. Molto dipenderà dai riscatti dei giocatori dell’Inter attualmente in prestito. E sono giocatori dai nomi pesanti.

Un giocatore che potrebbe lasciare Milano, sottolinea Repubblica, “è Matias Vecino, che sta giocando poco, ha avuto diversi diverbi con Conte (l’ultimo lunedì scorso alla Pinetina) e che difficilmente troverà spazio dopo l’arrivo di Eriksen. Se non sarà possibile liberarsene ora, l’Inter ci riproverà a giugno, quando si capirà anche se i giocatori che l’Inter ha dato in prestito saranno riscattati”.

Situazione prestiti

Icardi al Psg (ma Maurito come prima scelta ha la Juve), Joao Mario alla Lokomotiv Mosca (dovrebbe essere fatta), Perisic al Bayern Monaco (ma i bavaresi hanno altri progetti) e Nainggolan al Cagliari (una partita complicata)”.

Il primo colpo per l’estate

Sempre per l’estate, ma questa volta in entrata, un’ipotesi per rinforzare l’attacco dell’Inter è Dries Mertens, che ha rifiutato ogni ipotesi di trasferimento in Arabia e in Cina e che vorrebbe fare un’ultima esperienza di peso in Serie A. La clausola che oggi gli impedisce di scegliere un club italiano, oggi in vigore, a giugno verrà meno e il belga, svincolato, sarà libero di scegliere. Certo, da qui a giugno sul mercato può succedere di tutto. Ma se è per questo, anche da oggi a domani, come ha dimostrato la vicenda Politano-Spinazzola.

(Fonte: Repubblica)