Wanda vuole Icardi alla Juve ma l’Inter ha pronta la contromossa ed è pesantissima

La notizia lanciata stamattina da Repubblica rischia di scuotere il mondo Inter. Mauro Icardi vuole rifiutare il riscatto del Psg e vuole trasferirsi alla Juve. Anzi, questo sarebbe il sogno della moglie e manager Wanda Nara, che vorrebbe riportare il marito in Italia per riunire la famiglia.

“Fabio Paratici, regista del mercato bianconero, dopo un’estate di corteggiamento, sembra avere allentato la presa. Ma è solo tattica, l’amore per Maurito è più vivo che mai: oggi la Juventus lì davanti è al completo, ma Ronaldo il prossimo 5 febbraio compirà 35 anni e Higuain, che sogna un finale di carriera al River Plate, va per i 33. A Torino, come dimostrato con il quasi 34enne Mandzukic, non si fanno problemi a rottamare i giocatori quando è il momento. Quindi il quasi 27enne Icardi spera. E con lui Wanda, che nei prossimi 4 mesi potrà smentire, ammiccare, confermare, ritrattare, lasciare intendere, dichiarare e postare come ha fatto nell’ultimo anno. Potrà anche cambiare idea, certo. Ma oggi il futuro del marito lo immagina bianconero“, sottolinea Repubblica.

La contromossa Inter

“Piccolo particolare: l’Inter deve essere d’accordo. Sul contratto di Icardi pende una clausola di svincolo da 110 milioni, valida per l’estero. Alle italiane tocca sedersi al tavolo e trattare. Una prospettiva difficile da immaginare, con Inter e Juve appaiate in testa al campionato. Ma il 30 giugno è lontano. Fino ad allora, Icardi potrà godersi Parigi”.

In caso di riscatto del Psg, infatti, l’Inter incasserebbe “solo” 70 milioni di euro ma in caso di trattativa con la Juve, la cifra di partenza di Marotta sarebbe decisamente più alta. Per coronare il suo sogno bianconero, l’argentino dovrà convincere Paratici a pagare. E pagare tantissimo.