Arnautovic, segnali positivi: primo gol in Serie A con l’Inter. Ora la dirigenza…

Il suo gol non è servito all'Inter per conquistare i 3 punti nell'ultima gara del 2023, ma Marko Arnautovic può comunque festeggiare : quella contro il Genoa è la sua prima rete in campionato con la maglia nerazzurra, la seconda stagionale dopo quella in Champions League contro il Benfica. A ciò si aggiunge un'altra prestazione confortante che ha soddisfatto sia Inzaghi che la dirigenza.

Segnali che assumono una valenza importante anche in chiave mercato, come scrive Tuttosport: "Una prova più che sufficiente, con segnali assolutamente incoraggianti, da un attaccante che può diventare ancor più importante per l'Inter. Marko Arnautovic ha realizzato ieri contro il Genoa il primo gol in assoluto con la maglia nerazzurra in Serie A, il secondo in totale dell'austriaco dopo il tocco vincente in Champions League contro il Benfica nel 3-3 di Lisbona".