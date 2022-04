Inter, la probabile: Darmian in sorpasso su Dumfries. Inzaghi conferma difesa e attacco

Sulla destra il tecnico dell'Inter potrebbe optare per l'esterno italiano, davanti ci saranno Dzeko e Lautaro

L'Inter si prepara a scendere in campo in casa della Juve. Mister Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione, ma può esultare per il recupero di Brozovic in regia. Il croato ha lavorato per gran parte della seduta in gruppo e quasi certamente sarà titolare nella sfida contro i bianconeri. Più indietro invece De Vrij che ha lavorato ancora a parte e probabilmente sarà in panchina. In difesa ci sarà ancora D'Ambrosio sul centro destra, con Skriniar in mezzo e Bastoni a sinistra.