Napoli-Inter, la probabile: rientra Sensi dall’inizio. Barella-Sanchez, Conte ha deciso

Primo impegno del 2020, primo test verità per l’Inter di Antonio Conte, che lunedì sera sarà ospite del Napoli di Gennaro Gattuso al San Paolo. Il tecnico nerazzurro, scrive La Gazzetta dello Sport, può sorridere pensando agli importanti recuperi per la gara: “Sicuro indisponibile D’Ambrosio (risentimento muscolare al retto femorale della gamba destra), mentre Barella e Sanchez tornano tra i convocati dopo lungo tempo e dovrebbero accomodarsi in panchina così come Asamoah. Sensi pronto al rientro dal 1’. Ballottaggi Godin-Bastoni e Gagliardini-Vecino, con i primi favoriti. In avanti Lukaku-Lautaro”.

Mentre in casa Napoli c’è qualche assenza pesante: “Lavoro personalizzato per Koulibaly: molto difficile il recupero per lunedì sera. Improbabile anche la presenza di Maksimovic, quindi accanto a Manolas ci sarà ancora Luperto (favorito su Hysaj). Da valutare Mertens, alle prese con un affaticamento muscolare, potrebbe comunque essere in panchina. Al centro dell’attacco ci sarà ancora Milik, affiancato da Callejon (favorito su Lozano) e Insigne. Fabian Ruiz reduce dall’attacco febbrile dovrebbe essere in campo”, conclude la Rosea.