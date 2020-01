Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha svolto l’intera seduta di allenamento in palestra. Continuano le terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Allenamento in palestra e in campo per Fabian Ruiz. Domani seduta pomeridiana.

(sscnapoli.it)