Le Parisien – Psg molla Koulibaly, i soldi servono per Icardi. E se saranno 70 milioni…

Il Paris Saint Germain molla la presa e rinuncia a Kalidou Koulibaly. Secondo “Le Parisien”, il difensore del Napoli, un tempo scelto come erede di Thiago Silva, ha una valutazione troppo alta per il club parigino, che ha altre priorità per quanto riguarda la distribuzione del budget per il mercato.

“Data l’attuale situazione economica, i dirigenti del Psg si stanno preparando per un mercato piuttosto calmo. Il dossier relativo a Mauro Icardi rimane una priorità e se l’acquisto dovesse chiudersi a 70 milioni di euro, come previsto dall’opzione di acquisto dell’attaccante argentino, il Psg non avrà una grande cifra da investire altrove”, scrive Le Parisien.

Tra l’altro, Leonardo deve anche sostituire i partenti Meunier e Kurzawa, in scadenza di contratto. Sulle fasce, l’obiettivo numero uno si chiama Alex Telles. L’ex interista può approdare in Francia per 20 milioni di euro.