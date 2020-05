Barcellona vuole lo sconto, Bayern vuole lo sconto, Psg vuole lo sconto. Ma Leonardo su Icardi esagera!

Il Barcellona vuole lo sconto sulla clausola di Lautaro Martinez. Il Bayern Monaco vuole lo sconto sul diritto di riscatto di Ivan Perisic. Il Psg vuole lo sconto sul diritto di riscatto di Mauro Icardi. I top club europei, con cui l’Inter si sta trovando a trattare, sono accomunati dalla stessa posizione: cercare di pagare il meno possibile i giocatori nerazzurri.

Ma Marotta da questo punto di vista non ci sente. E’ muro su Lautaro Martinez, per il quale si concederà di inserire una contropartita tecnica. E’ muro anche su Ivan Perisic, che continua a costare 20 milioni di euro. Ed è muro anche su Mauro Icardi.

Entro fine mese, sottolinea la Gazzetta dello Sport, scade l’opzione di riscatto da 70 milioni di euro, Leonardo chiede uno sconto per chiudere a quota 50, l’Inter non ha voglia di scendere a quella cifra. Uno sconto addirittura di 20 milioni: troppo anche in tempo di coronavirus.