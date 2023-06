Psg, Skriniar: “Addii di Messi e Ramos? Non mi riguarda. Ho un contratto con l’Inter, vedremo…”

Nella conferenza stampa dal ritiro della Slovacchia Milan Skriniar ha parlato anche del suo futuro. Il difensore, il cui contratto con l'Inter scadrà il 30 giugno, firmerà un quinquennale col Psg. Il giocatore dribbla la domanda sugli addii di Messi e Sergio Ramos. Non lo percepisco in alcun modo. Ho un contratto con l'Inter fino al 30 giugno, vedremo cosa succederà in futuro. Posso dire che queste cose non mi riguardano, perché sono le decisioni dei giocatori, decidono loro cosa fare