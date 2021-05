Sky – Punto di svolta Inter. Suning all’incontro con Conte con un asso nella manica

Entro la fine della settimana ci saranno novità per quanto riguarda il prestito che potrebbe aiutare prima dell'incontro Zhang-Conte

La situazione è al punto di svolta, Suning sta lavorando per il prestito ponte da 250-270 milioni che darebbe una grande boccata d'ossigeno al club. Sia per il rispetto delle scadenze che per quelle che possono essere le prospettive future e la riprogrammazione. Con Conte in panchina? Lo si capirà meglio dopo l'incontro col presidente Zhang. La proprietà vuole arrivarci con una situazione finanziaria che ha potuto godere di una schiarita e con la dilazione dei pagamenti, visto che la mensilità di marzo potrebbe scavallare a fine giugno.