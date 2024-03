Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michelangelo Rampulla, ex portiere, ha paragonato il campionato di Inter e Juventus: "La Juventus sta facendo un buonissimo campionato, può capitare di vivere un passaggio a vuoto durante l'arco di una stagione. La squadra è in possesso di tutte le qualità per potersi riprendere, posso dire che l'ultima partita al Maradona non è stata giocata male. Certo nelle ultime settimane non sono arrivati i risultati sperati, ma è ancora seconda in classifica. Con il prosieguo del campionato si sommano squalifiche e infortuni, non è sempre possibile schierare la formazione migliore. Quando tutto si sistemerà, la Juve potrà riprendere il cammino intrapreso fino ad oggi. La stagione è buona, ma è l'Inter a fare un campionato a se".