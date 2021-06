Raspadori-Inter, c’è già una base d’accordo. “C’è il piano per averlo con Lautaro”

Non è detto che il giovane Raspadori sia l'erede di Lautaro Martinez, anzi: l'idea nerazzurra sul Toro è che sia incedibile

E' ormai chiaro a tutti come sia Giacomo Raspadori il primo obiettivo per rinforzare l'attacco in casa Inter. Il classe 2000 del Sassuolo è infatti considerato un importantissimo prospetto e il club nerazzurro vuole giocare in anticipo per portarlo a casa il più presto possibile. Spiega Tuttosport: "Del giovane attaccante del Sassuolo e dell’Italia i due dirigenti interisti ne hanno riparlato anche giovedì con i suoi agenti e magari la prossima settimana, a Rimini a margine dell’avvio ufficiale del calciomercato, ne discuteranno anche con Carnevali, ad della società emiliana. L’Inter ha individuato Raspadori come primo nome per rinforzare l’attacco, soprattutto se dovesse partire Lautaro Martinez, oggi pubblicamente definito incedibile, ma sempre nel mirino delle big spagnole.