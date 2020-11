Cds: “Inter, ecco chi torna col Real Madrid. Lukaku? Non da escludere lo scenario peggiore”

In emergenza soprattutto in attacco contro il Parma, l’Inter può recuperare qualche pezzo importante in vista della sfida cruciale in Champions League con il Real Madrid. Milan Skriniar, risultato ieri negativo al tampone, può tornare disponibile, ma difficilmente dall’inizio visto il lungo periodo di inattività: “Più facile, insomma – spiega il Corriere dello Sport -, che si accomodi in panchina, piuttosto che sia subito in campo dall’inizio. Sempre nelle prossime ore si capirà meglio il destino di Lukaku e Sanchez. Per il primo, le speranze sono ridotte al lumicino, anche per non rischiare un guaio più grave.

Anzi, non è da escludere che, se non dovesse nemmeno partire per Madrid, poi rimanga fuori anche con l’Atalanta, se non altro in prospettiva nazionale, dando seguito a quanto detto da Marotta nel prepartita. Più fiducia sul conto di Sanchez, ma ancora non è chiaro se il cileno possa dare garanzie per una maglia da titolare o se al massimo riesca ad accomodarsi in panchina. Nulla da fare, infine, per Sensi. Tornerà dopo la sosta, e di sicuro su di lui occorrerà lavorare anche sul piano psicologico“.