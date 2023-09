Hakan Çalhanoğlu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Champions League contro la Real Sociedad: ecco il motivo

"Hakan Çalhanoğlu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Champions League contro la Real Sociedad a causa di un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra". Con questo comunicato ufficiale, l'Inter ha annunciato l'assenza del centrocampista turco per l'esordio nella competizione europea.