Reggina, Fabbian nominato MVP della regular season: Inter, hai un tesoro in casa

Inter, un tesoro in casa

Di Fabbian si parla, ovviamente, anche in chiave Inter: l'ipotesi che il classe 2003 possa rientrare alla base per poi restare in pianta stabile a Milano nella prossima stagione non è affatto da scartare. Nell'ottica di un ringiovanimento della rosa e di una riduzione dei costi, Fabbian sarebbe il perfetto sostituto di Gagliardini, destinato a chiudere la sua esperienza interista a giugno. È anche vero che, di fronte a un'offerta econonmicamente importante (da almeno 15 milioni di euro, per intenderci), il club di viale della Liberazione potrebbe prendere in considerazione l'idea di una cessione a titolo definitivo, magari nell'ambito di un'operazione che riguardi altri calciatori (Scalvini per esempio). In entrambi i casi, quindi, i nerazzurri si ritroverebbero un tesoro in casa.