Repubblica – Inter, 70mln dal Liverpool per Barella. E c’è discorso impostato per una punta

I Reds, secondo il quotidiano, preparano l'assalto al centrocampista nerazzurro, che però è un pilastro del futuro

La vittoria all'Europeo dell'Italia ha inevitabilmente messo in mostra i tanti talenti del nostro calcio. Gigio Donnarumma ha lasciato il Milan per approdare al Psg, ma anche Nicolò Barella sembra far gola a diversi club europei. Scrive infatti in merito Repubblica: "Le prestazioni e l’energia di Barella hanno molto colpito i club di Premier League, in particolare il Liverpool sarebbe pronto a presentare un’offerta da 70 milioni di euro. E ci pensa anche lo United. Una cifra del genere metterebbe in crisi l’Inter, che ha promesso a Inzaghi di non cedere altri big, dopo Hakimi. Ma se davvero la proposta arrivasse a destinazione, la scelta sarebbe veramente complicata. L’Inter è invece disposta ad aspettare il prossimo anno pur di avere Raspadori: in questo senso, già impostato un discorso — da approfondire — con il Sassuolo".