Repubblica – Inter, altro fondo del Golfo si informa su cessione. Possibili novità in 2 mesi

Questo non significa per forza che la cessione dell’Inter sia imminente – Steven Zhang ha sempre detto pubblicamente di volere restare proprietario e di questo non si può non tenere conto – ma qualcosa si sta muovendo. Ed è indicativo del fatto che che la società nerazzurra, che ha raggiunto la finale di Champions League lo scorso giugno e che nell’ultima gestione ha ridotto di molto le perdite, è sempre più appetibile per gli investitori internazionali.