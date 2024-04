Steven Zhang, nonostante l'accordo a un passo con Pimco per un nuovo finanziamento da 400 milioni di euro che andrà a sostituire quello in essere (e in scadenza il 20 maggio) con Oaktree, potrebbe vendere l'Inter prima della scadenza del nuovo prestito, fissata al 2027.

"L'operazione è un "bridge to equity". Cioè finanziamento ponte. Vende prima della scadenza. Non è un finanziamento ponte breve. Ma è finalizzato alla vendita. Non dura 3 anni. Poi bisogna fare i conti di quanto resterà a Zhang dopo aver rimborsato Oaktree. Credo sui 150 milioni. Zhang non può andare avanti a rifinanziare all'infinito. Solo che non c era tempo ora per vendere. Scade il 20 maggio. Era la cosa più logica un finanziamento ponte".