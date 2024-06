Calcio e Finanza riporta gli aggiornamenti: "I vertici di Inter e Milan per il momento si sono limitati ad ascoltare le idee di WeBuild per la ristrutturazione, con il progetto che è stato ufficialmente presentato al sindaco nella giornata odierna. Le due società hanno deciso di non commentare e vogliono prima avere il tempo di valutare il progetto che è stato presentato, prima di esporsi in maniera ufficiale. E’ possibile che venga organizzato un nuovo incontro a breve per discutere nuovamente del restyling. Sul progetto di ristrutturazione anche nei giorni scorsi il direttore generale di WeBuild Massimo Ferrari ha assicurato che se dai club arriverà il via libera «saremmo pronti a partire con i lavori già nel 2025». Si procederebbe «con un piano in tre fasi, sulla base dei grandi eventi in programma: Olimpiadi, una sempre più probabile finale di Champions e gli Europei».