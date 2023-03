Lazio su Retegui ma Inter in netto vantaggio su tutti: “Sprint nerazzurro certificato da…”

Due gol in due presenze con la maglia dell'Italia per Mateo Retegui, sul quale si accendono i riflettori del mercato: l'Inter c'è

Convocato a sorpresa da Mancini, Mateo Retegui non ci ha impiegato molto a salire alla ribalta: due presenze in Nazionale e due gol per l'attaccante classe 1999 in forza al Tigre ma di proprietà del Boca Juniors, anche se proprio il Tigre lo riscatterà a fine stagione per una cifra vicina ai 2,3 mln di euro, poco più di 2 mln di euro.