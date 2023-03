Caressa: “Retegui ha mostrato serietà e coraggio. Entrare con personalità…”

Le parole del telecronista sul giocatore del Tigre che piace all'Inter e che è stato convocato da Mancini in Nazionale per la prima volta

Anche Fabio Caressa, come Bergomi, su Skysport, si è soffermato sulla prova di Retegui in Malta-Italia. Il telecronista ha parlato in questi termini del calciatore che piace anche all'Inter: «L'attaccante che segna è già qualcosa. E poi lui ha mostrato serietà e coraggio», ha spiegato.