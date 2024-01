GdS – Inter, Lautaro Martinez il prossimo a firmare il rinnovo: cifre e dettagli

In ogni caso, non si andrà oltre gennaio e non è escluso che l’annuncio con squilli di tromba arrivi entro la prima metà del mese. L’accordo prevede comunque un allungamento di due anni in più rispetto all’attuale scadenza e un ritocco deciso all’ingaggio. Lautaro passerà dagli attuali 6 milioni più bonus di stipendio a quota 8, sempre al netto dei bonus personali e di squadra: il massimo al momento e uno sforzo economico non da poco per un club che da ora in avanti nella stesura dei contratti più ricchi dovrà inevitabilmente tenere conto dell’abolizione del Decreto Crescita.