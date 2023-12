Sky – Mkhitaryan, ancora Inter: manca solo l’annuncio. E così Dimarco, poi tocca a Lautaro

L'Inter pensa anche al futuro e a blindare i suoi gioielli. Per il centrocampista e l'esterno tutto definito da tempo

Inter concentrata sul campo, si pensa già alla partita di sabato con il Lecce fondamentale per tenersi stretto il vantaggio sulla Juve. Ieri l'uscita dalla Coppa Italia, accolta con delusione essendo uno degli obiettivi, ma si guarda avanti, anche per quanto riguarda gli elementi imprescindibili della formazione di Inzaghi. Da blindare il prima possibile.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è tutto fatto per il rinnovo di Mkhitaryan. Accordo già trovato, manca solamente l'annuncio per rendere ufficiale il prolungamento del contratto dell'armeno. Stesso discorso per Dimarco; anche l'esterno ha ormai definito i dettagli del suo rinnovo con l'Inter che preso annuncerà il nuovo vincolo. Dopo di loro toccherà al capitano Lautaro Martinez,