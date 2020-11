GdS – Gagliardini e Bastoni tornano da avversari a Bergamo: ora sono due certezze dell’Inter

Giovani di belle speranze, talenti cristallini che, da prodotti del vivaio dell’Atalanta, sono diventati certezze dell’Inter di Antonio Conte. Roberto Gagliardini e Alessandro Bastoni domenica torneranno a Bergamo. Lì, dove sono cresciuti, dove si sono messi in luce e hanno conquistato la maglia nerazzurra di Milano. Il costo complessivo delle due operazioni si è aggirato sui 50 milioni di euro.

Ben spesi, se si considera che Bastoni, a soli 21 anni, è diventato un titolare insostituibile della difesa a tre di Conte; ma anche Roberto Gagliardini, che ha ormai tagliato il traguardo delle 100 presenze in maglia Inter, è una pedina assolutamente importante per l’allenatore nerazzurro (che più volte, davanti alle telecamere, ne ha invocato il ritorno durante la positività al Covid), data la sua sua capacità di mantenere gli equilibri a centrocampo e rendersi pericoloso in zona gol.

“Alessandro ha giocato cinque partite per intero, Roberto è stato maggiormente fermo ai box ma comunque si è fatto sempre trovare pronto, come dimostra anche il gol contro il Benevento. Domenica il ritorno a casa: da bimbi arrivati all’Atalanta a elementi importanti nell’Inter. Gagliardini ha già punito la Dea a pochi mesi dal passaggio da una sponda all’altra, nel 7-1 a San Siro del 17 marzo. Nemici mai, avversari sì: fa parte del gioco“, scrive gazzetta.it.

(Fonte: gazzetta.it)