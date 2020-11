Conte, calma sospetta? Secondo TS ‘lavora’ al dopo Inter: “Per quando lascerà Milano vuole…”

Ha colpito un po’ tutti l’estrema calma e serenità con cui Antonio Conte ha analizzato i risultati pur altalenanti della sua Inter in questo inizio di stagione. Soprattutto se mettiamo a paragone il nuovo Conte con quello che fin qui ha mostrato nella sua carriera da allenatore. Ecco perché, dietro questa calma, secondo Tuttosport potrebbe esserci di più. Per esempio la necessità, avvertita da Conte, di ricostruire la propria immagine in vista di un futuro lontano dall’Inter. La sua nomea di allenatore costantemente in trincea potrebbe, infatti, giocare a suo sfavore agli occhi delle grandi squadre europee. Scrive il quotidiano:

“Conte che, in questo clima da decrescita felice, dopo i terremoti di Londra (con tanto di causa milionaria al Chelsea) e nella prima stagione interista, ha la necessità di rifarsi un’immagine da manager dopo anni vissuti in trincea con l’ossessione della vittoria. Perché c’è un futuro oltre all’Inter e il rischio è che la sua figura sia ritenuta un po’ troppo ingombrante da i vari Paperoni del calcio europeo“.

(Fonte: Tuttosport)