Romano: “Chalobah sarebbe super felice dell’Inter. Frattesi? Ecco la strategia nerazzurra”

Intervenuto in diretta su Twitch per SOS Fanta, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così delle principali trattative di casa Inter: "Girano queste possibilità su Koulibaly, l'Inter parlerà col Chelsea dopo la finale: si parlerà di Lukaku, che vuole restare, si parlerà di difensori perché i nerazzurri apprezzano Chalobah, che poteva arrivare anche l'anno scorso, ma poi i Blues si è irrigidito un po' dopo la cessione di Lukaku. Ma posso garantire che Calhobah sarebbe super felice di un'esperienza in Italia e in nerazzurro.