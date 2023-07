Romano: “Inter, Balogun candidato numero uno: i dettagli. E Correa può uscire”

Nel corso di una diretta Twitch sul canale di SOS Fanta, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha aggiornato così sulle principali trattative in attacco dell'Inter: "Penso che Balogun possa essere la soluzione preferita dall'Inter. Inzaghi avrebbe preferito un giocatore più esperto ma si decide tutti insieme, Balogun è il candidato numero uno. Non è un'operazione semplice con l'Arsenal dato che il giocatore ha fatto molto bene l'anno scorso in prestito al Reims in Ligue 1.