"In generale la sessione di mercato non è dispiaciuta perché tutte le squadre hanno lavorato con intelligenza", dice Biasin

"Se verranno confermati Taremi e Zielinski, l’Inter ha fatto un gran mercato. Buchanan? Non gioca non perché non sia bravo, ma perché deve apprendere i concetti di gioco del calcio di Inzaghi dove si gioca a memoria e tra l’altro i nerazzurri hanno vinto tutte le recenti partite. Dopo il match con la Juve verrà senza dubbio inserito nelle rotazioni e giocherà di più"