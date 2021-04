ESCLUSIVA Rombolà: “Inter fuori dalla Serie A? Escluso. Ecco cosa può fare la Uefa”

Per capire di più sui rischi che corrono i club della Superlega, FCInter1908.it ha intervistato Carlo Rombolà, esperto in Diritto dello Sport

C'è chi l'ha chiamata follia, chi addirittura 'morte del calcio'. Ma c'è anche in questo nuovo progetto vede il futuro. La Superlega fa discutere tutti, ma proprio tutti. La guerra del pallone è iniziata, e l'impressione è che sia solo all'inizio. I dodici club dissidenti (Inter compresa) hanno ormai deciso di camminare con le proprie gambe, sfidando l'autorità della UEFA, il massimo organo calcistico europeo. E proprio da Nyon è arrivato ieri un comunicato durissimo, in cui si minacciano chiaramente i 'ribelli' di esclusione dai campionati nazionali, oltre che, ovviamente, dalle coppe europee targate UEFA. Insomma, uno scontro totale in cui ognuna delle parti sembra essere pronta ad andare fino in fondo. Per capirne di più, soprattutto dal punto di vista normativo, FCInter1908.it ha intervistato in esclusiva Carlo Rombolà, esperto di esperto in Diritto dello Sport e Docente Luiss.