Bellinazzo: “Con Superlega il triplo dei ricavi Uefa. Bisogna coprire un buco”

Le considerazioni del giornalista esperto di materia economica in collegamento con Sky Sport

Marco Bellinazzo, giornalista esperto di materia economica applicata al calcio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare chiarezza sul progetto Superlega. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo un numero di club iperindebitati per problemi strutturali, ma soprattutto per un anno di pandemia, e avranno bisogno di nuovi ricavi. Creeranno un prodotto con maggiore appeal con scontri tra squadre con un brand riconosciute a livello globale. Oltre all'apporto di JP Morgan all'inizio, l'idea è che questa competizione possa triplicare a regime i 3.2 miliardi che produce ogni anno la Uefa. C'è un valore inespresso che la Uefa non è riuscita a portare a galla".