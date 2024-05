" La sentenza di oggi è un passo in più per dire che San Siro non è abbattibile ed è la prova che la nostra via di provare a rigenerare lo stadio è l'unica possibile ": lo ha detto Giuseppe Sala , sindaco di Milano, commentando la sentenza del Tar sul vincolo relativo al secondo anello di San Siro a margine di un evento all'aeroporto di Linate.

"Quindi ci sono due alternative - ha aggiunto - : o riusciamo a convincere le squadre a rigenerare San Siro, ed è una vittoria per la città, oppure se ciò non avverrà, San Siro rischia di trasformarsi in qualcosa che perde un po' del suo ruolo. Quindi non sarebbe bello per nessuno".