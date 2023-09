Inter, tornano Pavard e Frattesi. Inzaghi cambia a Salerno: chance anche per Carlos Augusto

"Non c’è tempo per i rimpianti, domani sera c’è già l’occasione per il riscatto e Simone Inzaghi valuta le contromisure per ovviare a una certa stanchezza in alcuni suoi titolarissimi. Si scaldano i nuovi, che già hanno dato modo di dimostrare di essere pronti a prendersi l’Inter. Ma se per Carlos Augusto sovvertire le gerarchie appare impresa ai limiti dell’impossibile, con Federico Dimarco sempre più perno centrale dell’Inter e ormai tra i migliori in Europa nel ruolo, ecco che per Benjamin Pavard e Davide Frattesi pare essere terminato il periodo di apprendistato", scrive La Gazzetta dello Sport.