Inter, Inzaghi ragiona su 5 possibili cambi. Torna Bastoni e riposa Dimarco? Tentazione Sanchez

"Per superare la Dea, Inzaghi aveva schierato quasi gli 11 tipo (fuori solo Bastoni), mentre in Austria il tecnico ragiona su 5 possibili cambi per continuare nelle rotazioni scientifiche. Oltre a Darmian (entrato a Bergamo proprio dopo il crac di Pavard), scontato anche il rientro di Bastoni. Inzaghi valuta pure se cambiare una delle due fasce: con Dumfries costretto ai lavori forzati visto il ritardo di Cuadrado, occhio a Carlos Augusto che scalpita alle spalle di Dimarco. Alla stessa maniera Frattesi può dare riposo a uno tra Calha e Mkhitaryan. Ultima tentazione in avanti, Sanchez al posto di Thuram: il cileno ha dalla sua il ricordo dell’andata a San Siro. Il fatto che abbia segnato già al Salisburgo conta per il tecnico nerazzurro", aggiunge La Gazzetta.