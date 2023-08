Attesa Samardzic, Inter furiosa: la richiesta del padre. L’Udinese e Fabbian…

Nessun nuovo incontro in programma:

“Dall’Inter non arriveranno più soldi per lui e per il figlio rispetto a quelli pattuiti e, soprattutto, non ci sarà un bonus alla firma richiesto nell’ultimo incontro”.

Come raccontato da FCINTER1908, Samardzic è rimasto a Milano, un segnale chiaro della voglia di firmare con l’Inter.

L’Udinese in questa vicenda fa sponda direttamente con l’Inter e spinge anche lei per il lieto fine, possibile solo in caso di passo indietro su nuove richieste economiche da parte del padre-agente di Samardzic.

Spettatore interessato è Giovanni Fabbian, che come rivela la Rosea è un po’ spazientito e attende l’esito della vicenda.

