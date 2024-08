Niente finale di Champions a Milano nel 2027. E il via libera a San Siro ristrutturato per il futuro. Le novità da Repubblica

Niente finale di Champions a Milano nel 2027. E il via libera a San Siro ristrutturato per il futuro, col possibile abbandono, da parte delle due squadre milanesi, dei progetti per gli stadi di proprietà, a San Donato il Milan e a Rozzano l’Inter, in nome della soluzione più rapida ed economica: la ristrutturazione del Meazza, appunto, per una spesa complessiva intorno al mezzo miliardo di euro, da suddividere tra i due club.