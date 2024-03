"In Steven Zhang io vedo un interesse" per la riqualificazione di San Siro. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine del convegno RespiraMi. "Da una telefonata con Zhang ho ricavato alcune cose. La prima è che lui ha intenzione di continuare ad essere presidente dell'Inter e a conservare il controllo della società".

"Questa credo che sia una buona cosa per tutti - ha aggiunto- . La seconda é che ha interesse a verificare, e questo lo farà con lo studio di fattibilità di WeBuild, se si possono fare i lavori senza bloccare lo stadio, perché se non si può mi hanno già detto che non gli interessa. E hanno ragione".