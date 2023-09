In Cile – Sanchez, problema di anemia: allenamenti personalizzati e monitoraggio

Un problema di anemia. Stando a quanto arriva dal ritiro del Cile, Alexis Sanchez non sarebbe a disposizione nella gara con l'Uruguay a causa di quanto risultato evidentemente dalla analisi del sangue. Da quanto scrivono i media cileni la Nazionale avrebbe anche pianificato una serie di allenamenti personalizzati per superare il problema.

Addirittura gli esami che avrebbero messo in evidenza il problema dell'attaccante sarebbe stato diagnosticato in Italia. Comunque, spiegano in Cile, il calciatore è seguito dallo staff medico della Nazionale che ha programmato gli allenamenti e terranno sotto la lente d'ingrandimento l'evoluzione della sua situazione fisica perché possa essere a disposizione per la seconda gara in programma, quella con la Colombia.