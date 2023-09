Pinilla: “Sanchez ha una contrattura, se fosse infortunato non sarebbe partito da Milano”

Nella gara contro l'Uruguay non dovrebbe esserci e le condizioni di Alexis Sanchez in Cile sono quasi un caso. Mauricio Pinilla, ex attaccante, oggi commentatore radiofonico, ha parlato del giocatore dell'Inter. «Perché Berizzo ha detto che Alexis avrebbe fatto gli accertamenti medici nel fine settimana? Hanno fatto gli esami perché volevano escludere un infortunio muscolare ed è per questo che è rimasto un giorno in più a Milano ed è per questo che è arrivato in Nazionale il giorno dopo», ha sottolineato l'ex giocatore.