GdS – Sanchez lavora per esserci in Cile-Colombia e Inter-Milan. Inzaghi e lo staff…

L'aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante nerazzurro ora in Cile per allenarsi da solo per qualche giorno

Rientro in campo rimandato. Alexis Sanchez, come annunciato dal suo CT, salterà Uruguay-Cile in programma tra poche ore. Scelta presa considerando una condizione fisica non ancora ottimale, ma sicuramente destinata a migliorare nel giro di pochi giorni. Per questo, infatti, l'attaccante interista rimane comunque in Cile ad allenarsi in vista dell'altro impegno della sua nazionale.