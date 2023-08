Inter, Inzaghi ha un’arma in più. Dribbling e fantasia, Sanchez decisivo a gara in corso

Dopo un anno al Marsiglia, Alexis Sanchez è rientrato all'Inter da svincolato. Il cileno è carico e pensa di poter essere un giocatore ancora importante per i nerazzurri. Si è messo subito al lavoro e proverà a mettere in difficoltà Inzaghi con le scelte nel reparto offensivo.

"Quando per la prima volta, nell'allenamento congiunto di metà luglio contro la Pergolettese, Juan Cuadrado ha vestito la maglia dell'Inter, i tifosi hanno subito capito perché la dirigenza aveva optato per il colombiano svincolato dalla Juventus: il dribbling. Le statistiche del 2022-2023 evidenziavano come in Serie A i nerazzurri fossero una delle squadre che saltavano con più difficoltà l'uomo e, scorrendo la rosa di Inzaghi dopo l'addio di Ivan Perisic, sulla carta l'unico specialista dribblatore era proprio Correa", scrive Gazzetta.it.