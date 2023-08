TS – Sanchez, il passato è alle spalle: è pronto per una nuova sfida all’Inter

Alexis Sanchez è tornato all'Inter: l'attaccante cileno indosserà nuovamente la maglia nerazzurra dopo la stagione trascorsa in Francia con il Marsiglia. Le frizioni e le incomprensioni del passato, come scrive Tuttosport, sono solamente un ricordo: "Settimana che servirà anche a Simone Inzaghi per capire le reali condizioni di un giocatore che ha già guidato nella stagione ‘21-22 e col quale aveva avuto alcune frizioni - soprattutto “postume” - per il modo in cui lo aveva gestito, principalmente da alternativa a Lautaro e Dzeko (ma pure Correa). Il passato è però stato superato, altrimenti “El Niño Maravilla” non si sarebbe proposto all’Inter e l’Inter non lo avrebbe riaccolto. La situazione è chiara, Sanchez sa quali sono le attuali gerarchie, ma nulla vieta che il campo dica poi un’altra cosa".