Roma-Sanchez, una convinzione dietro la telefonata all’agente. Dzeko? All’Inter sicuri che…

Una chiamata tra Alexis Sanchez e il suo agente in cui il calciatore dell’Inter ha confermato di essere interessato a vestire la maglia della Roma. Calciomercato.com svela un retroscena della trattativa tra i nerazzurri e il club giallorosso con lo scambio – non decollato – per portare Edin Dzeko alla corte di Antonio Conte e il cileno all’ombra del Colosseo.

L’idea di trasferirsi in giallorosso stuzzicava la fantasia di Sanchez. L’ex Manchester United era convinto di trovare più spazio alla corte di Fonseca, soprattutto alla luce della partecipazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League, rispetto all’Inter della coppia Lukaku-Lautaro.

Nessuna rottura o voglia di lasciare l’Inter, come dimostra la buona prova dopo l’ingresso a gara in corso nel 4-0 al Benevento. Un sì per aprire all’ipotesi di scambio, già tramontata secondo gli spifferi arrivati da viale della Liberazione. Il club nerazzurro fa sapere che Sanchez resterà alla corte di Antonio Conte. E l’assist a Lukaku per il 4-0 rappresenta il miglior modo per far capire la voglia che ha Sanchez di essere protagonista.