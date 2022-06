Inter, Sanchez non ha fretta: respinte le offerte di Villarreal e Galatasaray

L'attaccante cileno non rientra più nei piani nerazzurri, ma non ha ancora deciso la sua prossima destinazione

Fuori dai piani dell'Inter, Alexis Sanchez non ha ancora deciso la sua prossima destinazione: l'attaccante cileno sogna il Barcellona, e per il momento ha respinto le prime offerte arrivate. Secondo ADN Radio, il Niño Maravilla avrebbe già detto no a Villarreal e Galatasaray.