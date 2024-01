Lautaro show. “Può battere due record personali. Rinnovo? Dopo la Supercoppa…”

"Con un Lautaro così in campionato si parte sempre da 1-0 per l’Inter. Anche a Monza, dove è stato il migliore in campo dei suoi, il Toro ha viaggiato a ritmi altissimi, portandosi a 18 reti in altrettante partite e confermandosi di gran lunga il capocannoniere del torneo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al rendimento di Lautaro che non intende smettere di segnare e stupire.